Шойгу отметил усиление рисков столкновения ядерных держав

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Геополитическое соперничество между крупными государствами на международной арене обостряется, риски силового столкновения ядерных держав смещаются в сторону увеличения. На этом акцентировал внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Он отметил, что страны Запада развязали против России и Белоруссии "идеологическую и ценностную агрессию" и стараются атаковать не только с помощью экономических санкций, но и дестабилизировать внутриполитическую обстановку в странах.

"Не прекращаются попытки дестабилизации внутренней обстановки, подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии", - указал Шойгу.

Вместе с тем, по его словам, такое поведение Запада сказывается не только на России и Белоруссии, но и негативно отражается на международной обстановке в целом.

"Идет активное обесценивание международных структур, они все больше становятся политическими инструментами. Предпринимаются попытки подорвать превратить космическое пространство в новую сферу вооруженного противостояния", - отметил секретарь Совета безопасности РФ.

"Эти действия прямо направлены на ослабление наших стран и продиктованы стремлением лишить нас суверенитета и права свободно выбирать собственный путь развития", - заключил он.