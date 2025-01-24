Украина: украденное Рождество и глумление над святынями

Марина Харькова, журналист, Донецк

Зеленский продолжает политику террора против инакомыслящих, осквернения святынь и гонения на каноническую православную церковь. Ужасом, стыдом и позором всей Украины назвали люди надругательство над чувствами верующих кулинарный видеоролик, записанный в стенах трапезной Киево-Печерской Лавры. В нем киевский ресторатор Евгений Клопотенко, считающийся «личным поваром жены Владимира Зеленского – Елены», с ухмылками и шуточками готовит голубцы, называя это «возрождением украинской культуры».

«Раньше, пока был УПЦ МП, я мог об этом только мечтать – трапезная Киево-Печерской Лавры, а мы снимаем тут рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне», – цинично заявил ресторатор, который превратил храм в забегаловку. А сам Зеленский устроил светский прием в стенах Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры, выступив там с обращением. «Для него нет ничего святого», - отметили православные украинцы. Это гнусное мероприятие прошло в атмосфере некоего культа, центральной фигурой которого выступил сам бывший комик. При этом алтарь был задрапирован, а на месте амвона стояла трибуна для выступления, по бокам которой расположились огромные плазменные экраны. Но гораздо страшнее таких глумлений стали новые факты расправ над православными священниками и верующими.

Суд в подконтрольной Украине части Донецкой области провел очередное заседание, где решался вопрос о мере пресечения для наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения (Яковенко). Прокуратура настаивала на продлении содержания под стражей, хотя адвокаты предоставили суду 11 заявлений от народных депутатов Украины, которые лично поручились за обвиняемого. Также в поддержку митрополита выступили религиозные организации Днепропетровской области, которые предлагали предоставить место для домашнего ареста. Кроме того, адвокаты ходатайствовали об освобождении митрополита под залог. Однако суд все проигнорировал, продлив арест пожилому и тяжелобольному митрополиту до 2 февраля 2025 года. Нарушений в ходе этого судилища было множество, а вина владыки – полностью сфальсифицирована. По факту, идет расправа над священником, которому отказано в любом снисхождении.

А настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви в селе Люлинцы Винницкой области Евгения Кошельника суд приговорил к пяти годам тюрьмы. Священника осудили за посты в соцсетях, отрицающих агрессию РФ против Украины. Сотрудники СБУ, возбудившие дело, отчитались, что в ходе обыска в его квартире нашли портрет российского императора Николая II. В зале суда настоятеля взяли под стражу и доставили в следственный изолятор. Приговор огласили в день рождения отца Евгения Кошельника, когда ему исполнилось 50 лет.

Также прошло очередное заседание по делу православного журналиста Дмитрия Скворцова. Через два года с начала процесса киевская прокуратура, обвинившая его в госизмене, предъявила в качестве доказательства его вины и «подрывной деятельности» просмотр фильма «Паломница» и создании положительной рецензии на него. Документальный сериал «Паломница» рассказывает о вере, православных чудесах и духовных подвижниках. Тем не менее, именно за это два года журналист провел в камере. Причем, как отмечают юристы, статья Уголовного кодекса, на которую ссылается прокуратура, содержит ряд понятий, не имеющих определения в украинском законодательстве, а обвинения строятся на догадках и предположениях. Православного публициста обвинили в «подрыве национальной безопасности Украины».

В этом же ряду - и уголовное дело против настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла, возбужденное два года назад в связи с его рождественской речью, в которой он обвинил власти Украины в гонениях на православие, и дело против митрополита Лонгина. Суд над ним длится более года, за это время одного из адвокатов священника отравили, другого арестовали. Cамого митрополита также пытались убить на пороге его дома, а сейчас над священником, получившим звание Героя Украины за усыновление 400 детей, издеваются следователи. Почти с каждого судебного заседания отца Лонгина увозят в больницу. Расправа угрожает и настоятелю храма Ионна Богослова из села Удобное в Одесской области Андрею Солопу за то, что он назвал в соцсетях ВСУ и киевский режим варварами, воюющими за идеи нацистов Бандеры и Шухевича, и забывшими истинный подвиг советских солдат, поборовших фашизм. Представители организации «Деколонизация Украины» написали за это донос в СБУ на священнослужителя.

Других православных священников насильно мобилизуют на фронт, хотя мобилизация священнослужителей является незаконной по Конституции, а священники УПЦ, которая фактически запрещена, не имеют права служить в воинских частях капелланами. Еще одного священнослужителя, клирика Одесской епархии Украинской православной церкви иерея Евгения Рождественского, имеющего проблемы со здоровьем, схватили сотрудники ТЦК Одессы. Его отправили в Винницу для прохождения учебных сборов, после медобследования вернули обратно в военкомат в Одесской области. После этого его перемещали из Одессы в Ровно, затем в Киевскую область и снова вернули в Ровно. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В своем рвении искоренить память и связь с общим прошлым украинские «деколонизаторы» дошли до маразма, запретив Деда Мороза и назвав его «пережитком советского прошлого». Вместо него к детям теперь приходит Святой Николай. А потом у украинцев власть Зеленского украла и Рождество, когда Верховная рада приняла законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря – по западному стилю, когда его отмечают католики. Цель законопроекта стал «отказ от российского наследия». По факту получилось только еще больше разделить народ, а многие украинцы остались верны своей вере и не перешли на политизированный календарь православных праздников.

На рейдерские захваты храмов и избиения священников отреагировала даже миссия ООН, отправив правозащитников для изучения нарушения прав самой большой в стране религиозной общины. Недавно миссия ООН по правам человека посетила Черкассы из-за силового захвата Михайловского собора в октябре. Тогда раскольники при поддержке националистов и под защитой полиции организовала силовой захват храма канонической православной церкви. По факту захвата кафедрального собора УПЦ в Черкассах возбуждено 14 уголовных дел, но расследование искусственно тормозится. «Нельзя классифицировать как мелкое хулиганство, например, травмы иеромонаха со сломанным бедром, а также травмы диакона, потерявшего после избиений 6 зубов, получившего переломы голеностопа, ребер», – возмущен протоиерей Георгий. Он сообщил, что адвокаты епархии предоставили полиции видео побоища, где видно участие капелланов раскольников из ПЦУ, в том числе Назария Засадского. Но правоохранители не вносят их в уголовные дела ни как подозреваемых, ни как участников. А мэр Черкасс Андрей Бондаренко после побоища запретил больницам города принимать на лечение избитых и покалеченных прихожан УПЦ, пытавшихся отстоять свой храм. Это подтвердил на встрече с представителями ООН руководитель Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун. По его словам, тогда пострадало тридцать человек: у них диагностировали переломы, ушибы, ожоги: рейдеры заливали прихожан УПЦ слезоточивым газом, священников били ногами. В Черкассах правозащитники ООН общались с пострадавшими, включая митрополита Феодосия, фиксировали свидетельства, показания и медицинские документы. Официальные органы власти визит миссии ООН полностью проигнорировали.

«Самое печальное, что многомиллионная паства украинских верующих не принимает никакого участия в защите своей церкви. Поначалу пытались, а потом высших иерархов церкви стали сажать в тюрьмы, и люди испугались. Надо же так было переформатировать сознание людей, чтобы вдруг для них все стали „москальскими попами‟ или „агентами ФСБ‟. То, что сейчас происходит на Украине с канонической УПЦ, вызывает недоумение у многих, даже у Папы Римского и так называемого Вселенского Патриарха Варфоломея, в свое время выдавшего украинским раскольникам "томос". Варфоломей пригласил самозванца Думенко, который сейчас возглавляет раскольническую церковь, и сделал ему выговор, мол, нельзя же устраивать в храмах драки, а также выгонять и избивать священников и митрополитов. Но он забыл сказать, что нельзя митрополитов в тюрьму сажать по обвинению в госизмене, потому что проповедь, обращенная к Богу, никакого отношения к госизмене не имеет», - заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.