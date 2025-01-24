Посол ФРГ заявил, что Берлин не будет участвовать в параде Победы в Москве

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Официальный Берлин не планирует никакого участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Александер Ламбсдорф в беседе с ТАСС.

"В Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне", - указал он.

Дипломат уточнил, что Берлин "не может участвовать в военном параде в Москве", пока не будет завершен конфликт на Украине.