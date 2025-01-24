Рынок акций на открытии отметился ростом ведущих индексов

© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций 24 января открылся ростом ведущих индексов, рубль слабеет к юаню. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,93% и составлял 2 953,18 пункта, индекс РТС также рос на 0,93%, до 938,79 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 12,4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,673 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 926,82 пункта (+0,87%), индекс РТС составлял 938,3 пункта (+0,87%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост, до 13,62 руб. (+7,05 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.