Полковник Литовкин: идеи Трампа в области сокращения СНВ нереальны

Американский президент Дональд Трамп хотел бы сокращения ядерных арсеналов России, США и Китая и считает, что на это есть хорошие шансы. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы бы хотели сокращения ядерных арсеналов", - сказал он. Трамп отметил, что в прошлом обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным "сокращение ядерных арсеналов двух стран". "И Китай тоже бы согласился", - утверждал американский лидер.

"Так что мы хотим понять, можем ли мы сократить ядерные арсеналы. И, я думаю, это вполне возможно", - добавил Трамп. По его словам, "для планеты это было бы невероятно". По версии Трампа, президенту России "действительно нравилась идея значительного сокращения объемов ядерных вооружений". "И он, и я хотели этого", - утверждал глава вашингтонской администрации.

"И, думаю, мы бы добились того, чтобы остальной мир последовал. И Китай бы тоже согласился. Китаю тоже это нравилось", - добавил американский лидер. По словам Трампа, "у Китая сейчас ядерный арсенал гораздо меньше", чем у США. "Но в какой-то момент в течение четырех или пяти лет они догонят", - полагает он. "Огромные средства расходуются на ядерные арсеналы, а разрушительные возможности таковы, что мы даже не хотим сегодня говорить об этом", - подчеркнул Трамп

Президент России объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно условиям договора, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что «эта инициатива Трампа провалилась в первый его срок правления по одной простой причине. Потому, что Китай не хочет участвовать в этих переговорах. У Китая гораздо меньше ядерных боеголовок и ракет, чем у России и США. Поэтому Китай прямо сказал, что он готов участвовать в таких переговорах, но при одном условии - если США и Россия сократят свой ядерный потенциал до китайского уровня. Потому, что Трамп хочет уничтожить китайский ядерный потенциал, а при этом сохранить часть своего, и Китай на такое никогда не пойдет».

Эксперт считает, что «эта инициатива и сейчас нереальна потому, что у Китая примерно 300 носителей, а у России и США около 600-700 носителей. Так, что здесь дело не столько в потенциале Франции и Великобритании, сколько в позиции Китая. Китай категорически против таких переговоров».