Профессор Хейфиц о вариантах решения проблемы Панамского канала

Власти Панамы опасаются использования президентом США Дональдом Трампом военной силы для возврата контроля над Панамским каналом. Об этом сообщила 24 января газета Financial Times (FT).

"Мы обеспокоены", - заявил изданию на условиях анонимности высокопоставленный панамский чиновник. Он не исключил какой-либо "ответной меры со стороны Трампа в случае, если тот не получит желаемого" в отношении страны, у которой нет армии, а также практически нет опыта ведения боевых действий.

Недовольство ситуацией вокруг канала Трамп выражал еще во время своего первого срока на посту главы Белого дома (2017-2021). Это касалось, в частности, тарифов на прохождение судами водной артерии.

Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он неоднократно говорил, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над ним, критиковал высокие тарифы, подчеркивая, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отмечал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров. Как сообщила 10 января газета Politico, Мулино может принять решение обратиться в Совет Безопасности ООН, если Трамп не прекратит оказывать давление на его страну по вопросу принадлежности Панамского канала.

Судоходный канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральный статус канала и его доступность в интересах мировой торговли. Сегодня он остается важнейшим маршрутом в глобальной экономике и одним из ключевых объектов интересов США.

Профессор Санкт-Петербургского университета, доктор исторических наук Лазарь Хейфец отмечает, что «для США, как и для всего мира, Панамский канал - важный стратегический узел межконтинентальной торговли. А в случае с США – не только торговли, но это и внутренняя транспортная сеть. Одной железной дорогой и авиатранспортом не обойтись, а Панамский канал – самый короткий путь с Атлантического побережья на Тихоокеанское побережье США. Собственно для этого он и строился, и для этого США организовали революцию в Панаме, откололи ее от Колумбии, которая выставляла для строительства канала условия, не устраивающие США. Поэтому с точки зрения стратегических целей, торговли, военных целей – это очень важный объект для США».

По словам эксперта, «сейчас нельзя точно сказать, как Трамп себе представляет контроль над каналом. Возврата к той ситуации, которая была до подписания Картером соглашения о возвращении канала, конечно, быть не может. Поэтому этот вопрос госсекретарь США Марко Рубио будет обсуждать с президентом Панамы в ходе своего первого зарубежного визита. Какие у США предложения, пока совершенно не понятно. США выступают против того, что функции США сегодня выполняют китайцы. То есть канал принадлежит Панаме, а управляет им гонконгская компания. Поэтому американцы могут прощупывать варианты. Вариант первый – потребовать, чтобы китайцы ушли и их заменили американцы. Второй вариант – сократить присутствие китайских специалистов и китайских финансов в управлении каналом. Есть и третий, совершенно фантастический вариант – захват Панамского канала и установление американского контроля, как это было раньше. Но не уверен, что при всей его эксцентричности, на это согласиться Трамп, но как вариант это можно рассматривать».