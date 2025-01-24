Грушко заявил, что членство Украины в НАТО исключает достижение мира

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Россия будет настаивать на железобетонных гарантиях, исключающих членство Украины в НАТО. Вступление Киева в состав военного блока сделает достижение мира невозможным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Для нас это один из ключевых элементов возможных договоренностей по конфликту на Украине. И мы будем добиваться не только железобетонных правовых гарантий, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - сказал он.

По словам замглавы МИД РФ, присоединение Украины к НАТО "исключает достижение мира на Украине и создание хоть какой-то архитектуры безопасности".

Аналогичной позиции придерживается "целый рад стран альянса", отметил Грушко. "Правда заключается в том, что в НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО", - заключил он.