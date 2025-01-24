Политолог Макаренко: возврат к традиционным ценностям сближает РФ и США, вопрос - насколько?

Те решения Дональда Трампа, которые теперь определяют, скажем так, гендерную политику в Соединенных Штатах, направленные против либерального отношения к однополым бракам или к священнослужителям - представителям ЛГБТ, показывают его принципиальную позицию в этих вопросах. Трамп отражает интересы "ржавого" пояса Америки, а люди там к таким вопросам относятся консервативно. Возвращение к традиционализму, конечно, сближает Россию и Америку, но вряд ли это повлияет на сближение позиций по другим вопросам. ЛГБТ-повестка все-таки является побочной стороной политических процессов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/190e9280a85f409b2cae740d525b4495/