Американист Богуславская об экономических инициативах Дональда Трампа

Мировая экономика уже встала на путь фрагментации. Свою лепту в этот вопрос намерен внести и Дональд Трамп. Обещанные им заградительные пошлины вполне возможно будут введены. Трампу нужны дешевые энергоносители - тут, конечно, стоит задуматься российским властям - и Трамп сделает все для выполнения своей программы американской реиндустриализации. А еще Трамп будет заниматься снижением регулирования. За это будет отвечать Маск. Будет и снижение налогов для корпораций. Все это приведет к росту экономического неравенства - богатые станут богаче, бедные - беднее. Мировую финансовую систему Трамп сможет окончательно скомпрометировать, если вернется к идее приватизации российских активов, замороженных на западных счетах.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/20438fbeef574ebb76588063290f7c5f/