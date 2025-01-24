Политолог Мирзаян о возможности введения европейских миротворцев на Украину

Европейские миротворцы могут появиться на Украине только после урегулирования конфликта, только после того, когда будет четко урегулировано, где украинская граница, а где российская. В ином случае Москва будет рассматривать это, как ввод натовских войск на Украину. Особенно, если эти натовские войска будут размещаться на российских территориях: в Запорожье, в Херсоне, на Донбассе и так далее. То есть, ввод европейских миротворцев возможен, но при соблюдении двух условий: окончание конфликта и кардинального сокращения украинской территории. Иначе ввод европейских миротворцев будет тем же самым вступлением Украины в НАТО, только неофициальным.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/72a2390b793a428e0405d985d457882f/