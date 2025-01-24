Песков: в переговорах по ядерному разоружению "мяч на стороне" Вашингтона

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США должны начинать переговоры по вопросам ядерного вооружения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о желании Вашингтона обсуждать эту тематику.

"Есть о чем говорить, нужно говорить. Время во многом упущено, и здесь мяч на стороне Вашингтона, который прекратил все субстантивные контакты с нашей стороной", - сказал Песков в ходе брифинга.

"Серьезно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями, причем не по вине России. США завершили свое участие и подорвали фактически существование этой договорно-правовой базы", - отметил представитель Кремля.