ВОЗ будет адаптироваться к финансовым ограничениям после выхода США

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Администрация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет работать над адаптацией к текущим финансовым ограничениям на фоне решения президента США Дональда Трампа прекратить членство своей страны в организации. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич в беседе с ТАСС.

"ВОЗ будет работать над адаптацией к текущим финансовым ограничениям, сфокусировавшись на привлечении дополнительных средств и дальнейшем повышении эффективности", - указал он.

Яшаревич отметил, что ВОЗ, как и другие организации, работает в условиях многочисленных накладывающихся друг на друга проблем при "все более ограниченных ресурсах". "Решение США о выходе из организации окажет влияние на финансы ВОЗ, так как США выступают основным донором организации", - заключил он.