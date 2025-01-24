ФОМ: Путину доверяют почти 80% опрошенных жителей России

Александр Казаков/ТАСС

Уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину не изменился с прошлой недели и составляет 79%, по мнению 81% (плюс 1 п.п.) опрошенных, он хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного 17-19 января среди 1,5 тыс. россиян.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 53% респондентов (без изменений), а о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (плюс 2 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 45%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 11%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 2%.