Премьер Японии подтвердил намерение заключить мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в очередной раз заявил, что Токио сохраняет приверженность "решению территориальной проблемы" и заключению мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сложности в двусторонних отношениях. Этот вопрос он затронул, выступая с программной речью перед парламентом.

"Отношения Токио и Москвы находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - продублировал премьер формулировку, которую уже дважды озвучивал в предыдущих обращениях к парламенту. Эти же слова использовал и его предшественник Фумио Кисида.

Россия и Япония с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз отмечал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

После применения Токио санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине Москва отказалась от консультаций с Японией по вопросу мирного договора.