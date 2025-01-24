Красносельский заявил, что угля на Молдавской ГРЭС осталось до 16-17 февраля

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Запасов угля на Молдавской ГРЭС для выработки энергии осталось до 16-17 февраля, больше угля нет, Приднестровье останется без света. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас Днестровская ГРЭС (Молдавская ГРЭС) работает на угле. На сегодняшний день вырабатывали электроэнергию для Приднестровья. Запасов максимум примерно до 16-17 февраля текущего года. Больше угля нет и не будет. Что дальше? Все, Приднестровье останется без электроэнергии, это следует понимать", - подчеркнул он.