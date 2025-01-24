FT: в Панаме обеспокоены возможностью захвата Трампом Панамского канала

Власти Панамы обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может применить военную силу для возвращения контроля над Панамским каналом, пишет газета Financial Times.

"Мы обеспокоены", - сказал изданию на условиях анонимности высокопоставленный панамский чиновник. Он не исключил какой-либо "ответной меры со стороны Трампа в случае, если тот не получит желаемого" в отношении страны, у которой нет армии и практически нет опыта ведения боевых действий.

Недовольство ситуацией вокруг канала Трамп высказывал еще во время своего первого срока на посту американского президента (2017-2021). Это касалось, в частности, тарифов на прохождение судами водной артерии.

В инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он не раз отмечал, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.

Со своей стороны, президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркивал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.

Судоходный канал, эксплуатируемый с 1914 года, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение подразумевало нейтральный статус канала и его доступность в интересах мировой торговли.