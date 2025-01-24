Маск раскритиковал обилие нацистских приветствий в своей ленте в Х

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Глава нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), отвечающего за повышение эффективности правительства США, Илон Маск пожаловался, что алгоритмы соцсети X заполняют его ленту постами с нацистскими приветствиями.

"Если я увижу еще хоть одно нацистское приветствие в своей ленте, я лишусь рассудка. Алгоритм рекомендаций на этой платформе - полный отстой! Я хочу немедленно поговорить с управляющим", - написал американский миллиардер в Х.

Выступая 20 января с речью после церемонии инаугурации Дональда Трампа, Маск выразил благодарность сторонникам президента за поддержку. В какой-то момент он приложил правую руку к груди, после этого отставил ее в сторону ладонью вниз. Затем он повернулся и продублировал жест. Вскоре выходку Маска в соцсетях и СМИ начали сравнивать с жестом, который демонстрировали итальянские фашисты и немецкие нацисты.