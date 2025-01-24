Президент РФ прибыл в МГУ

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Президент России Владимир Путин в преддверии Татьяниного дня прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Здесь он планирует вручить коллективу вуза орден "За доблестный труд" и провести заседание попечительского совета университета, сообщает ТАСС.

Среди ключевых тем повестки главы государства развитие университета, его расширение и реализация запланированных проектов. Он также ознакомится с выставкой, посвященной 270-летию МГУ и поздравит российское студенчество с Днем студента.

Попечительский совет МГУ является постоянно действующим органом, образованным для укрепления высокого статуса отечественной системы образования и решения поставленных перед ней стратегических задач, а также развития университета. Попечительский совет возглавляет Путин. Под его председательством состоялось пять заседаний совета - в 2013, 2015, 2017, 2019 и 2020 годах.

В состав попечительского совета входят представители органов власти, предпринимательских и научных кругов, СМИ, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений.