Трамп заявил о намерении связаться с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Ким Чен Ын - умный человек", - сказал он в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News.

На вопрос, свяжется ли он с ним, американский лидер ответил: "Я свяжусь".

В июне 2018 года в Сингапуре был организован первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое состоялся второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.