DM: в США для богатейших людей планеты построят бункер на случай ядерной войны

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В американском штате Вирджиния будет построен подземный бункер на случай ядерной войны для богачей с апартаментами "люкс", ресторанами и бассейном. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Как отмечается, речь идет о "роскошной крепости судного дня" для 625 сверхбогатых людей планеты. Помимо гламурных "люксов" у обитателей комплекса стоимостью в $300 млн будет возможность воспользоваться системой охраны здоровья на базе искусственного интеллекта. Для них будут доступны рестораны изысканной кухни, боулинг и стена для скалолазания.

По данным издания, планы строительства, которые предполагается реализовать в 2026 году, обнародовала компания SAFE. Утверждается, что бункер, под названием Aerie ("Орлиное гнездо"), "предложит клиентам шанс выжить в случае катастрофы на Земле, хотя за это им придется заплатить по $20 млн каждому".

Сооружение будет находиться относительно недалеко от Вашингтона. Вместе с тем авторы проекта подчеркивают, что такое местоположение отнюдь не навеяно глобальной напряженностью и опасениями перед третьей мировой войной. Газета также обращает внимание, что "Орлиное гнездо" - не единственное из убежищ, которые строят или уже построили на случай глобальной катастрофы богатейшие люди мира.