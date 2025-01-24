Медведев: около 450 тыс. человек заключили контракт с ВС РФ в 2024 году

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Контракт о службе в Вооруженных силах РФ в 2024 году заключили порядка 450 тыс. человек, еще больше 40 тыс. россиян отправились на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольцев. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии.

"Подведем итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения имеющихся темпов отбора. Задача, которая была поставлена перед нами президентом РФ в прошлом году, исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО", - указал он.