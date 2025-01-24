Песков заверил, что Путин готов к разговору с Трампом

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Президент России Владимир Путин готов к общению с американским лидером Дональдом Трампом, в Кремле ждут соответствующих сигналов со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Путин готов, мы ждем сигналов. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - отметил он.