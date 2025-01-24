Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 190 военных и танк Abrams

Алексей Коновалов/ТАСС

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили более 190 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, в том числе один Abrams производства США, три бронетранспортера, пять боевых бронемашин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 54 460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1 613 боевых бронемашин, 1 602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Кроме того, уточняется, что среди потерь ВСУ 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин, 99 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.