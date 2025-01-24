Рябков оценил возможность разрешения конфликта на Украине за 100 дней

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что конфликт на Украине невозможно решить за 100 дней без реализма в подходе США.

"Я хотел бы вначале понять, на какой основе в Вашингтоне планируют двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше. Если в подходе американского руководства будет больше реализма, тогда, вероятно, будет запущен некий процесс, темпы которого тоже сегодня сложно прогнозировать", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. Согласно оценкам издания, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в рамках предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.