Песков: решение FIDE по сборным России до 18 лет - "хороший шаг вперед"

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Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о допуске российских шахматистов до 18 лет к командным турнирам представляется хорошим шагом вперед. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это хороший шаг вперед. Разумеется, нашим молодым шахматистам это даст возможность участвовать в важных соревнованиях, оттачивать уровень своего мастерства", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

О соответствующем решении FIDE объявила 24 января. Кроме того, организация допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации.