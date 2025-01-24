Экс-президент Финляндии подверг критике Европу за отказ от диалога с Путиным

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Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё раскритиковал лидеров стран Европы за отсутствие диалога с главой российского государства Владимиром Путиным.

"На канцлера Германии Олафа Шольца после звонка Путину обрушилась жесткая критика. Но теперь мы наблюдаем, когда с Путиным разговаривает президент США Дональд Трамп. На мой взгляд, такое противоречивое поведение формирует не очень убедительную картину возможностей Европы по урегулированию конфликта на Украине", - сказал Ниинистё телерадиокомпании Yle.

Он также отметил, что европейские власти воздерживаются от контактов с президентом РФ и только ожидают результата его возможной коммуникации с Трампом.