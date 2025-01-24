МИД РФ: для Москвы неприемлема заморозка украинского конфликта

Сергей Бобылев/ТАСС

Россия выступает против заморозки украинского конфликта, поскольку она будет использована Западом для вооружения Киева и попыток реванша. Об этом сказано в ответах российского внешнеполитического ведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Мы выступаем за окончательное, справедливое и устойчивое решение с устранением первопричин кризиса. Временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы. Они будут непременно использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и попыток вооруженного реванша. Необходимы надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие недопущение возобновления конфликта", - указали в министерстве.