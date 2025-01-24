В Севастополе из-за разлива мазута ввели федеральный режим ЧС

Иван Журавлев/ТАСС, архив

В Севастополе в связи с крушением танкеров в Черном море и выбросами мазута введен режим ЧС федерального характера. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

В пятницу, 24 января, прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева правкомиссия признала Севастополь территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым", - указали в МЧС.

Уточняется, что такое решение принято с целью упрощения получения финансовой помощи из резервного фонда правительства РФ и привлечения в регион дополнительных сил и средств федеральных органов и госкорпораций.

Работы по устранению разлива мазута в Севастополе продолжаются, добавили в МЧС.