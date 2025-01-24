Президент РФ напомнил, что действующий киевский режим нелегитимен

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

На сегодняшний день нынешнее украинское руководство нелегитимно. Это опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров с ним, заявил президент России Владимир Путин при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после своего посещения МГУ.

Он отметил, что "по базовому образованию, как известно, юрист" и объяснил возможную правовую коллизию. Ранее украинское руководство запретило вести любые переговоры с РФ на законодательном уровне.

"Если в рамках действующей нормативной базы начнутся переговоры, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными", - указал глава государства.

"Пока этот декрет о запрете переговоров с Москвой не отменен, говорить о том, что могут быть начаты и, самое главное, закончены ложным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, разумеется, можно сделать, но говорить о чем-то серьезном достаточно сложно", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам российского лидера, запрет на переговоры был введен Владимиром Зеленским, "когда тот еще был достаточно легитимным главой государства". Сейчас же легитимной исполнительной власти на Украине нет, заключил Путин.