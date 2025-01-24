Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине

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Россия неизменно готова к переговорам по Украине, в том числе с США, однако препятствия этому чинит Киев. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после посещения МГУ.

"Мы всегда говорили, и хочу отметить еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике", - указал российский лидер, комментируя намерение президента США Дональда Трампа начать обсуждение украинской тематики с Москвой.

"Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров", - акцентировал Путин.