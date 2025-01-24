Лихачев заявил, что встреча с Гросси возможна в начале февраля

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Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что встреча с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Москве возможна в первой половине февраля.

"Официальных решений на этот счет пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из российских городов. Возможно, Москва", - сказал он в беседе с журналистами.

Ранее на полях Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе, сам Гросси заявил, что намерен в ближайшие несколько недель посетить Россию и Украину. Он также выразил обеспокоенность в связи с "возросшей военной активностью" в районе Запорожской АЭС.