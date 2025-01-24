Российским военным базам в Сирии могут временно отвести роль гуманитарных хабов

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Россия сохраняет открытость для конструктивного диалога с Сирией, в том числе по работе российских военных баз, они могут временно функционировать в качестве гуманитарных хабов. Об этом сказано в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Мы открыты для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений с опорой на уже наработанную за многие годы солидную базу двустороннего сотрудничества. Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи", - следует из сообщения.

В министерстве выразили надежду на то, что "народ Сирии успешно преодолеет все стоящие перед ним вызовы и выработает консенсусные решения о будущем своего государства". "Готовы оказывать сирийцам возможную поддержку", - указали на Смоленской полощади.