В ХАМАС назвали имена заложниц, которых освободят 25 января

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Палестинское радикальное движение ХАМАС 25 января освободит четырех женщин-военнослужащих, проходивших срочную службу в Армии обороны Израиля и удерживаемых в секторе Газа в качестве заложниц. Об этом заявил представитель движения Абу Убайда.

"В рамках соглашения об обмене с Израилем мы решили 25 января освободить военнослужащих Карину Ариев, Даниэлу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг", - указал он в своем Telegram-канале.

Режим прекращения огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем вступил в силу 19 января. Вечером того же дня палестинские группировки отпустили первую группу из трех заложников. Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.

Вечером 15 января премьер Катара сообщил, что при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе.

Ожидается, что в рамках первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.