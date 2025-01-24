Путин считает нужными контакты с Трампом

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Президент России Владимир Путин полагает, что ему с новым американским лидером Дональдом Трампом, действительно, нужно встретиться и обговорить целый ряд вопросов.

"Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для Вашингтона, так и для Москвы. Мы готовы. Но это, в первую очередь, безусловно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации", - сказал Путин при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.