RFI: в ЦАР добыли самый крупный в истории страны алмаз

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) добыли алмаз безупречной прозрачности и массой 177,95 карата. Об этом информировала радиостанция RFI.

Как отмечается, этот самый крупный в истории страны алмаз был найден в районе Нзако всего через два месяца после отмены примененных в 2013 году Кимберлийским процессом (КП) ограничений на экспорт алмазов из ЦАР. Власти страны рассчитывают, что снятие ограничений придаст существенный импульс развитию страны.

Как заявил министр шахт и геологии ЦАР Руфен Бенам-Бельтунгу, "этот алмаз массой 177,95 карата добыл старатель, который затем продал его коллекционеру в Банги". В настоящее время специалисты проводят оценку находки.

В ноябре прошлого года КП отменил все ограничения на экспорт алмазов из ЦАР, которые были введены в 2013 году. В 2016 году эмбарго было частично снято, страна смогла поставлять алмазы из пяти зон, не затронутых конфликтами.

Кимберлийский процесс (основан в 2000 году в Кимберли, ЮАР) - международная инициатива под эгидой ООН, возглавляемая правительствами свыше 80 государств-участников. Его участниками являются страны - производители и импортеры алмазов, которые нацелены исключить из международной торговли "конфликтные" алмазы, используемые для поддержки антиправительственных и террористических организаций.