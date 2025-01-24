ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 78%

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину снизился за минувшую неделю на 0,2 п. п. и составляет 78,1%. Опрос проводился в период с 13 по 19 января среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,1% участников опроса (минус 0,2 п. п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,3 п. п. и составляет 75,2%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 49% респондентов (минус 1,1 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52% опрошенных (без изменений). О доверии главе правительства заявили 61,3% сограждан (плюс 0,9 п. п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 26,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,1%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,3%, КПРФ - 10,4%, ЛДПР - 10,1%, "Справедливой России - За правду" - 4,1%, "Новых людей" - 6,2%.