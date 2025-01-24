TRT Haber: хозяин сгоревшего отеля на горнолыжном курорте в Турции арестован

Хозяин и управляющий отеля Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где жертвами пожара стали 78 человек, арестованы по решению суда. Об этом информировал телеканал TRT Haber.

Сообщается, что хозяин отеля Халит Эргюль и управляющий Эмир Арас были помещены под стражу после предъявления им обвинения в рамках уголовного дела.

Ранее стало известно, что всего в рамках расследования дела о пожаре на турецком курорте задержаны 14 человек.

Пожар в отеле на горнолыжном курорте произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания там находились 238 постояльцев.