Трамп вновь заявил, что хотел видеть Канаду 51-м американским штатом

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался за вступление Канады в состав Соединенных Штатов, обещая ей военные и другие преимущества.

"Я бы хотел видеть Канаду 51-м штатом. Если бы это произошло, то канадские граждане получили бы гигантское налоговое послабление - у них сейчас очень высокие налоги. И не пришлось бы волноваться из-за военной сферы, многого другого. Было бы гораздо лучше здравоохранение", - отметил американский лидер при общении с журналистами в штате Северная Каролина.

Он также вновь обратил внимание на дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Оттавой. "С Канадой мы ежегодно теряем $200 млрд", - указал Трамп. Вместе с тем, по его словам, что США "не нуждаются" в поставках ни автомобилей, ни древесины, ни продовольствия из Канады. Трамп также снова назвал уходящего премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором Трюдо".

Ранее Трюдо уже отмечал, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. В свою очередь, Трамп выражал мнение, что многие канадцы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. По его мнению, такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые якобы исходят, в том числе от РФ и КНР.