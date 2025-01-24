Президент РФ поздравил всех студентов с Татьяниным днем

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российское студенчество с Татьяниным днем. С этого он начал заседание попечительского совета Московского государственного университета (МГУ).

"Завтра Московскому университету исполняется 270 лет. По традиции именно дата его основания, а это было в День святой Татьяны, 25 января стал праздником для всего российского студенчества", - отметил глава государства.

"Он так и называется у нас - Татьянин день, хотел бы поздравить с этим днем студентов, аспирантов, профессоров, преподавателей, да и вообще просто миллионы наших граждан, которые прошли вузовскую школу и трудятся в самых разных областях", - указал Путин, выразив уверенность в том, что все, кто когда-нибудь сидел на студенческой скамье, с теплом вспоминают студенческие времена, своих друзей и наставников.

Особые поздравления президент адресовал членам попечительского совета МГУ, коллективу, студентам и выпускникам вуза. По его словам, выходцев из МГУ неизменно отличал высокий профессионализм, чувство братства, гордости за свою альма-матер, за причастность к великому наследию МГУ.