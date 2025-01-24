Лукашенко: власти Белоруссии не допустят, чтобы на ее землю ступил сапог захватчика

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Власти Белоруссии не допустят, чтобы на ее землю ступил сапог захватчика, и не станут плясать под чужую дудку. С таким заявлением выступил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на гала-шоу акции "Марафон единства".

"Можете быть абсолютно уверены, мы не будем плясать под чужую дудку, не станем гнуть спину под панской плеткой, не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика", - подчеркнул он.

В Белоруссии 26 января 2025 года состоятся очередные президентские выборы. На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов, включая Лукашенко.