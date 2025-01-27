Правительство приняло постановление об индексации соцвыплат с февраля на 9,5%

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%.

"Подписано постановление правительства, в соответствии с которым с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы более 40 различных социальных выплат и пособий", - сообщил он в ходе совещания со своими замами.

Вопрос доиндексации социальных пенсий председатель правительства поручил держать на контроле вице-премьера Татьяну Голикову, а военных пенсий - первого зампреда правительства Дениса Мантурова.

На сайте правительства уточняется, что первую повышенную выплату пенсионеры получат уже в феврале.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с кабмином поручил проиндексировать социальные и военные пенсии по фактической, а не прогнозной инфляции, то есть на 9,5%.