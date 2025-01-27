Суд наложил арест на имущество Моргенштерна

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Суд арестовал имущество рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), которому инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает ТАСС.

"Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Судом наложен арест на имущество обвиняемого", - сказано в сообщении.