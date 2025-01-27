Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

Владимир Смирнов/ТАСС

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выигрывает состоявшиеся президентские выборы, получая 5 136 293 голоса, или 86,82% от общего числа. Об этом заявил в ходе пресс-конференции председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.

По его данным, за кандидата на высший государственный пост Олега Гайдукевича подано 119 272 голоса избирателей, или 2,02%, Анну Канопацкую - 109 760 голосов, или 1,86%, Сергея Сыранкова - 189 740 голосов, или 3,21%, Александра Хижняка - 102 729 голосов, или 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 213 277 избирателей, или 3,60%, указал глава ЦИК.

Он отметил, что ЦИК планирует 3 февраля провести заседание по установлению окончательных итогов выборов главы государства.