ВС РФ нанесли удар по аэродромам, цехам производства и хранения БПЛА ВСУ

Алексей Коновалов/ТАСС

Российские войска в рамках специальной военной операции (СВО) атаковали инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также базу горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах", - указали в российском военном ведомстве.