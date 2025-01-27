Песков: РФ готова к контактам с США, но запросов из Вашингтона не было

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Россия по-прежнему готова к контактам с США на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако соответствующих запросов со стороны Вашингтона не поступало. На это обратил внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"К настоящему моменту мы не получали от американцев никаких сигналов", - сказал он в ходе брифинга.

"Поэтому мы работаем по своему графику, готовность сохраняется. Такая же готовность сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, необходимо определенное время", - добавил представитель Кремля.