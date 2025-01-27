Рынок акций в начале торгов отметился снижением ведущих индексов

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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение ведущих индексов, юань перешел к снижению после роста в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 27 января.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,18% и составлял 2 942,67 пункта, индекс РТС опускался на 0,18%, до 943,38 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов рос на 9,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,561 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 939,72 пункта (-0,28%), индекс РТС составлял 942,44 пункта (-0,28%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению и находился на отметке в 13,455 рубля (-1,35 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.