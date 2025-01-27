С пляжей Кубани и Крыма собрано свыше 176 тыс. тонн песка с мазутом

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

С пляжей Кубани и Крыма после аварии с танкерами в Черном море силами специалистов и волонтеров собрано свыше 176 тыс. тонн загрязненного грунта. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"Для очистки береговой линии от мелких фракций нефтепродуктов производится постоянный сбор загрязненного грунта и его просеивание непосредственно на побережье. Всего с начала работ собрано более 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта", - следует из сообщения.

Уточняется, что в дальнейшем грунт просеивают на вибрационной установке. В Краснодарском крае таким образом очищено 10,5 тыс. тонн песка.

В акватории Черного моря продолжается поиск нефтяных пятен, обследовано порядка 5,5 тыс. кв. км. Обработано сорбентом 50 тыс. кв. м площади. К этой работе и мониторингу привлечены 25 судов. Водолазы продолжают обследовать затонувшие части танкеров и собирать мазут со дна в районе причала Витязево.