Президент РФ почтил память жертв Холокоста

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Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, отметив, что в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв миру правду о преступлениях нацистов. Обращение главы государства огласил главный раввин РФ Берл Лазар во время церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Международный день памяти жертв Холокоста - скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение. В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории", - следует из текста послания.

Путин обратил внимание, что граждане РФ являются потомками и преемниками поколения победителей, и поблагодарил всех, кто сохраняет приверженность сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом.

Он также выразил надежду, что российская еврейская община и организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, "продолжат свою многогранную деятельность, нацеленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира".

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим (Аушвиц), находившийся на территории Польши. За время работы концлагеря здесь были убиты свыше 1,1 млн человек, в том числе порядка 1 млн евреев.