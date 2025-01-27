На Солнце зарегистрирована мощная вспышка

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На Солнце в понедельник зафиксирована вспышка класса М. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщает ТАСС.

"27 января в 11:12 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.7 (N11E88) продолжительностью 36 минут", - следует из сообщения.

По данным мониторинга, после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до уровня R1 (слабый) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремальный).

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.