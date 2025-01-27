Сийярто заявил, что Венгрия получила от ЕК гарантии энергобезопасности

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Еврокомиссия предоставила Венгрии гарантии энергобезопасности, запрошенные перед голосованием по вопросу о продлении санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

"Венгрия получила запрашиваемые гарантии энергетической безопасности. Еврокомиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны - члены сообщества. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей государства - члены ЕС, является вопросом безопасности всего объединения. Вместе с тем Еврокомиссия добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС", - указал глава венгерского МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).